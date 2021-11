Mentre l’Avis di Settimo sta ultimando gli ultimi preparativi, per partecipare alla prossima Fera dij Coj, è intenta anche ad organizzare dei prelievi straordinari. Infatti oltre a quelli in calendario, programmati per le giornate di sabato 6 novembre, per quanto riguarda il sangue intero, e venerdì 26 novembre, del plasmaferesi, ci sarà la raccolta straordinaria, del sangue intero martedì 16 novembre. Tutte queste donazioni si potranno effettuare presso la sede di via Verdi 8 dalle 8.00 alle 11.00.

Si rammenta, che il mattino del prelievo, è preferibile essere a digiuno od aver fatto una colazione leggera a base di frutta secca o spremute, thè o caffè poco zuccherati, fette biscottate.

Per la prima donazione presentarsi con un documento valido ed il tesserino sanitario. Per info telefonare ai numeri 011/8000945 – 366/3545064 – info@avis7.com, oppure consultare il sito www.avis7.com o la pagina facebook avis settimo torinese.

Commenti