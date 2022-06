Domenica 12 giugno l’Avis di Ivrea celebra la Giornata Mondiale del Donatore ed i 70 anni di AVIS Ivrea con una Camminata Ludico Motoria a passo libero di circa 6 km aperta a tutti, che si snoderà nella parte urbana di Ivrea.

In sintesi:

– ritrovo ed iscrizioni presso Officine H (via Monte Navale,2 c/o Facolta’ Scienze Infermieristiche) dalle ore 8:30 -> partenza dalle ore 9:30

– le iscrizioni saranno possibili anche sabato pomeriggio presso un gazebo che metteremo in piazza Ottinetti

– offerta minima 5 euro (con ricavato in beneficenza)

– gadget di partecipazione garantito per i primi 400 iscritti (maglietta o borraccia)

– il percorso sara’ interamente segnalato con delle piccole frecce in plastica apposta sui segnali stradali/pali

– piccolo rinfresco all’arrivo

– possibilita’ di visite guidate al Visitor Center e Sito Unesco.

La Manifestazione e’ organizzata appunto dal Gruppo Sportivo di Ivrea in collaborazione con AVIS Ivrea e La Compagnia dei 5 Laghi, con il supporto di AIDO, DiaSorin, CRI Ivrea, ADOD, Gruppi di cammino ASL TO4, Polo Formativo Universitario Officina H, Corso di Laurea Infermieristica.

https://www.facebook.com/groups/64627715476/permalink/10160143199730477/

