Aveva raggiunto quella che credeva ancora fosse la sua fidanzata. E per starle accanto aveva sostenuto un viaggio da Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia fin qui in Canavese. Più precisamente a Caluso. E dopo aver diviso l’alloggio che lei affittava, in via Martiri d’Italia 3, forse accecato dalla gelosia, aveva cercato di ammazzarla ferendola con oltre 30 coltellate inferte con un coltello da cucina in diverse parti del corpo. Oltre a botte e morsi così violenti da strapparle un capezzolo.

login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.