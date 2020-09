Avetta: “Trenitalia conferma il servizio ferroviario tra Ceres e Venaria”

«Questa mattina durante l’audizione in Commissione Trasporti, Trenitalia ha confermato che la linea ferroviaria tra Ceres e Venaria rimarrà attiva, in attesa del completamento dei lavori del passante di corso Grosseto. Una buona notizia soprattutto per gli abitanti delle valli, poiché una chiusura totale avrebbe causato gravi disagi».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Alberto AVETTA (Pd), a margine dell’audizione in Commissione Trasporti a Palazzo Lascaris. Il passaggio di gestione da GTT a Trenitalia del servizio ferroviario Torino-Ceres è previsto per giugno 2021. La sospensione del servizio ferroviario, con servizio sostitutivo di autobus, riguarderà la sola tratta Venaria-Torino.

