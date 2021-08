Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Avèj nen un pich da fé balé un givo!

Avèj nen un pich da fé balé un givo, è un modo di dire che significa essere completamente al verde, senza un centesimo. Letteralmente: non avere un picchio per fare ballare un maggiolino. Questo curioso modo di dire è nato nell’osservare il pich, il picco tamburellare con il becco le piante nel cercare insetti da mangiare. Il picchio si nutre del maggiolino insetto, nome scientifico Melolontha melolontha, un coleottero polifago, cioè capace di nutrirsi di sostanze diverse; considerato un parassita è diffuso particolarmente nell’Italia settentrionale. Il maggiolino è diffuso specialmente in primavera e maggio, da qui il nome. Le larve di questo insetto si annidano nel terriccio e si nutrono di radici, specialmente dalla consistenza tenera. Il maggiolino insetto adulto si nutre di foglie e per questo nei periodi di grandi infestazioni il danno per le colture é notevole. Le larve nutrendosi di radici sono altrettanto dannose e bloccano la crescita delle piante. Dal momento del picchio che fa saltellare il maggiolino sulla pianta, la parola pich è stata assunta nel significato di soldo ed allora non avere un soldo, picchio, da fare ballare un maggiolino.

Favria, 10.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Non ci si sente mai figli delle stelle come la notte del 10 agosto. Mi auguro che ne vediate tantissime stelle cadenti e che ogni Vostro desiderio si avveri! Felice martedì.

Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 25 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portate sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parola e divulgate il messaggio.

Commenti