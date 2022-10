Prosegue anche a novembre “Autumlibri”, rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca Civica Degregoriana. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 5 novembre alle 20,30: nella sala consiliare del Municipio l’insegnante vercellese Valentina Petri presenterà Vai al posto, il suo secondo romanzo.

L’anno scolastico per la “prof Valentina” è pieno di novità: alcune belle, come la cattedra sospiratissima e una nuova prima tutta da conoscere, altre meno, come due quinte improvvisamente accorpate. Per risparmiare sugli insegnanti e a un passo dalla maturità, si è deciso di mettere insieme classi di indirizzi diversi con lo stesso programma di italiano. E così lei si ritrova a gestire una quinta di Moda, popolata di sole fanciulle, innestata con gli elettricisti casinisti, in un calderone imprevedibile che ha tutti gli ingredienti di una maionese destinata a impazzire.

Spiega Petri: «I miei libri sono romanzi corali. Non hanno un unico protagonista, o se ce l’hanno è la scuola stessa con tutti i personaggi che vi gravitano intorno. Ho voluto raccontare, con leggerezza ma spero anche con lucidità, il mondo di un genere di scuola spesso a torto considerata di serie B, quella degli istituti professionali in cui, invece, studiano ragazzi capaci di dare molte soddisfazioni». L’autrice ha voluto raccontare la scuola prima della didattica a distanza causata dalla pandemia: «Ho voluto raccontare la scuola a cui tutti siamo abituati, in cui si sta in classe insieme e si impara a smussare le asperità del proprio carattere, e questo vale per gli studenti come anche per gli insegnanti. Mi chiedono spesso se tutto quello che racconto, sui social e nei romanzi sia vero: certamente è romanzato, è camuffato e raccontato con ironia, ma chi fa il mio stesso mestiere si è ritrovato in tutte le situazioni che descrivo, dallo studente che si perde in gita al pacco della maturità che rischia di andare a fuoco».

Commenti