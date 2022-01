Dal 10 gennaio anche il centro vaccinale Bosio di Settimo Torinese è accessibile anche ai non prenotati e quindi con l’accesso diretto. In queste ultime settimane sono aumentate le vaccinazioni di prime dosi. All’incirca ogni giorno vengono eseguite circa 500 dosi. “Ci sono 400 vaccinazioni al giorno e poi si aggiungono quelle dell’accesso diretto” ha detto il dottor Umberto Salvi, il presidente della Commissione salute. “E’ aumentato il numero delle prime vaccinazioni. – continua – La vaccinazione ha ampiamente dimostrato che è la misura più efficace per ridurre il contagio. Anche nel nostro territorio [...]





