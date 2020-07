Auguri e sono 96! Nato 8.07.1924

Questa è la vita, caro Domenico, oggi, spegnerai novantasei candeline ma accenderai l’animo di tutti noi con il tuo sorriso gioioso. Nella vita ci sono cose che volano: ore, giorni, anni. Vi sono cose che restano l’amore, l’amicizia, il desiderio di tutti noi di festeggiare con Te i 96 anni. In questi anni ci hai insegnato così tante cose. Penso di parlare a nome delle figlie e nipoti, perchè tutti noi con Te abbiamo imparato il vero significato della parola amore, del rispetto e dell’amicizia. Sei sempre stato per tutti noi un esempio e sono sicuro che ancora abbiamo molto da imparare da Te. A 96 anni Domenico puoi dire a tutti noi che la che la vita è simile ad un’estate che scorre in fretta con le foglie gialle autunnali che sono già li ad attenderci serbando nell’animo refoli di ricordi dolci e amari, della Tua gioventù in Borgata S. Antonio a Favria, poi la guerra e i rastrellamenti e dopo le fatiche e lotte che hai fatto per crescere una famiglia con la compianta Lina di cui puoi essere orgoglioso. Da ricordare il Tuo impegno come pubblico Amministratore, sei stato Assessore all’Assistenza del Comune di Favria e devoto alla Borgata San Giuseppe dove hai ricoperto con entusiasmo ed impegno diverse volte il ruolo di Priore. Caro Domenico se Ti volgi indietro, sei la memoria vivente di più di 80 di vita; hai visto scorrere sul Tuo volto l’incedere dei mesi e delle stagioni, sul Tuo volto le Tue rughe raccontano tutta la storia e la bellezza della Tua vita, ma nel Tuo animo conservi una gioia raggiante come l’arcobaleno di prendere la vita ogni giorno armato di fede e di passione per quello che facevi e che sti facendo sino adesso. Anche se la vista Ti ha quasi abbandonato mi prendi la mano e la stringi forte, poi chiedi scusa, timoroso di farmi male e, mi sorridi con dolcezza. Ci guardiamo con quello sguardo che non dice niente ma dice tutto a chi lo sa. E le cose più belle sono lì dentro. Sono così orgoglioso che Tu sia il nonno dei miei figli perché la Tua vita è piena di esempi di amore e di saggezza. Oggi, in questo giorno speciale, e un giorno solo non basta per ringraziarti e festeggiarti quanto meriti, voglio solo dire due cose che non dico mai abbastanza: “Grazie” e “Ti voglio bene”. E allora tagliamo la torta e moltiplichiamo la felicità, Ti faccio i miei auguri di buon compleanno in questo giorno così speciale! Sei la persona migliore del mondo! Buon compleanno Domenico!

Favria, 8.07.2020 Giorgio Cortese

