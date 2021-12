Auguri.

Auguri a tutte e a tutti, alle belle e ai brutti.

Auguri speciali ai parenti e agli amici ma anche ai conoscenti agli avversari e ai nemici.

Auguri a chi è di Settimo ma pure di Chivasso, di Volpiano, San Mauro o Mappano.

Auguri agli stranieri, ai profughi, immigrati e richiedenti asilo. Degli invisibili parleremo ancora, di chi li sfrutta e li affitta, e di chi, nascosto dietro a falsa solidarietà, fa affari e se ne approfitta.

Buone feste a chi non le farà, buone feste a chi è chiamato Eroe e non lo sa.

Buone feste a chi non si ferma mai, a chi lavora anche per noi. A loro un grazie da parte di tutti voi.

Auguri ai re, regine e servitori. Un saluto speciale a chi è libero, e pure uguale.

Auguri alle lavoratrici e ai lavoratori, a chi lavora per sopravvivere e poi, d’improvviso, le capita di morire.

Un abbraccio alle giovani mamme e pure ai papà, li guardo con nostalgia mentre si avviano nel futuro con timore e con il frutto del loro amore.

Un abbraccio, sentito, alle persone anziane, affetti preziosi e fragili, bisognosi di essere amati e invece, troppo spesso dimenticati.

Auguri ai giovani, quelli veri, quelli che hanno lo sguardo duro e guardano incerti la vita con gli occhi del futuro.

Auguri a chi si sente giovane non per età o convenienza, a chi non gli bastano i selfie o le mode del momento, ma a chi crede negli altri e nella possibilità di cambiamento.

Auguri a chi, irriverente, continuerà a criticare chi è potente. Sbaglia chi pensa che sia solo polemica, fatto personale o mania, è invece cuore ed anima della democrazia.

Auguri ancora a tutti coloro che ho dimenticato, non era mia intenzione e, per non essere banale, non mancherà una nuova occasione per augurare anche a loro a tutti i nuovi amici tanti auguri di buone Feste e di buon Natale.

Ma il 2022 presto si affaccerà e noi saremo ancora qui a farci leggere da chi vorrà. Parleremo di problemi della città, di cattiva amministrazione e di mala sanità. Cercheremo di farci capire con ostinazione e serietà affinché ciascuno possa diventare protagonista e non solo tifoso della partita per la sua Città.

Cari amici e care amiche, arrivederci a presto in questo spazio settimanale e un sentito grazie per l’ospitalità, alla Voce, al suo Direttore e a chi è suo collaboratore.

Aldo Corgiat

