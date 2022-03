Auguri a tutte le donne!

Auguri a tutte le donne che hanno il coraggio di combattere per la loro dignità e la propria persona, a quelle donne che hanno il coraggio di denunciare abusi e soprusi, auguri a quelle donne che sono padri ancor prima di essere madri, a quelle donne che meritano un pizzico di stima in più, a quelle donne in cui vengono tolti i diritti e per quelle che non ne hanno mai avuti, per quelle che attendono di essere amate ma più delle volte usate e abusate, per quelle donne che donano vita e per quelle a cui viene tolta la vita. Auguri a tutte le donne che sopportano le umane miserie di noi poveri uomini.

Favria, 8.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La festa della donna senza ombra di dubbio si festeggia tutti i giorni, per la sua incontrastata leadership, bellezza, intelligenza, eleganza. Non c’è cosa eguale al mondo che possa misurarsi con una “mamma”. La donna è l’amore è la vita di ognuno di noi. Auguri. Felice martedì

