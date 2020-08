Auguri!

Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora, ma questo anno bisesto con il coronavirus vorrei che passasse in fretta. Con il 15 di agosto viene festeggiata l’Assunzione di Maria in Cielo che ci ricorda quanto sia importante migliorare noi stessi in questa vita, per poter esserle accanto alla fine dei tempi nella luce di Dio. Vi auguro oggi di essere sempre delle persone che operano nel bene, con gioia e positività. Buon Ferragosto a chi adesso è sotto l’ombrellone o in casa col condizionatore. Buon ferragosto a chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città. Buon ferragosto a chi lavora per la nostra sicurezza, le Forze dell’Ordine o per permetterci tutte le nostre quotidiane comodità, come trasmettere questo semplice messaggio. Buon ferragosto a tutti gli amici, a chi viaggia, a chi è al mare, a chi è in montagna. Buon ferragosto a chi si connette con lo smartphone o pc e lascia qui un commento. A tutti auguro uno splendido ferragosto!

Favria, 15.08.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana non servono grandi cose per fare grande un giorno. Oggi godiamoci questo sabato di Ferragosto fingendo che Settembre non arrivi mai! Buon Ferragosto e festa dell’Assunta a tutti!

