Per una presunta maxi-frode fiscale con 1,8 miliardi di euro di fatture false, e una evasione Iva pari a 260 milioni, per la quale tra gli indagati figurano le società della grande distribuzione Gs e Auchan, ora Margherita, e Miti, che opera nel campo del ‘personal care’, 9 persone sono finite agli arresti domiciliari. Per altre quattro è stata disposta l’interdizione dalla professione per un anno.

A firmare i provvedimenti cautelari è stato il gip di Milano Roberto Crepaldi, nell’ambito di una indagine dei pm Nicola Rossato e Stefano Civardi condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, che ha portato anche a sequestri per una somma totale di 260 milioni, ritenuto l’equivalente dell’importo evaso, di cui 60 a Gs, controllata da Carrefour, e Auchan. Gli indagati, enti compresi, sono 46, tra cui l’ex cfo di Auchan, Franco Castagna, Gerard Lavinay e Stephane Coum, rispettivamente ex ad ed ex direttore operativo di Carrefour Italia, Fabio Friserio, socio e rappresentante legale di Miti e Alessandro Montanari, ex responsabile import export ed ex procuratore generale di Auchan.

Quest’ultimo è stato il diretto superiore di Gianpietro Racagni, l’ex responsabile dell’ufficio acquisti del ramo italiano della catena francese, agli arresti domiciliari come gli imprenditori bresciani Giorgio e Maurizio Lazzari e campani Antonio, Raffaele, Vittorio e Alfonso Crisci. Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture. Racagni, come riporta l’ordinanza del giudice, sarebbe stato tra gli ideatori e coordinatori degli ‘affari’ del gruppo e anche il punto di riferimento delle altre società protagoniste della maxi frode.

L’ex manager, come ha raccontato agli inquirenti Friserio, avrebbe chiesto per sé il 2 % sugli utili di Miti ricevendo non contanti nè bonifici, ma oltre al pagamento di qualche fattura falsa, due bici elettriche, viaggi, regali e biglietti per lo stadio. Secondo la ricostruzione il sistema di frode carosello sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il 2021 in due modi: uno attraverso false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani acquisti di merci senza applicare l’Iva; l’altro attraverso acquisti da fornitori di altri paesi dell’Unione Europea anche in questo caso senza applicare l’Iva. I gruppi della grande distribuzione avrebbero concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione di profitti, con il ruolo di intermediari nelle compravendite tra le varie società del circuito le quali avrebbero avuto la loro percentuale di guadagno.

Inoltre, i dipendenti del colossi della Gdo avrebbero percepito premi per l’incremento dell’attività nel settore export mentre i dirigenti avrebbero agito “nell’interesse e, poi, anche a vantaggio dell’ente stesso, – annota il giudice – il quale, ha lucrato un’ingente evasione fiscale e un ampio margine di profitto su operazioni dal rischio economico francamente nullo”. Le indagini hanno preso il via in seguito a una verifica dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Auchan, il conseguente avvio di una indagine interna e il licenziamento di Montanari. Riguardo a Gs, invece, fu un dipendente ad accorgersi delle presunte irregolarità di una pratica, ma le sue mail – ora agli atti dell’inchiesta – caddero nel vuoto con tanto di invito da parte della proprietà a non interferire.

Sempre oggi la Gdf e i carabinieri di Brescia hanno eseguito 27 misure cautelari: 8 persone sono state portate in carcere, 14 poste ai domiciliari e 5 hanno ricevuto un provvedimento dell’obbligo di dimora. Gli indagati sono per lo più residenti in Valtrompia. Le accuse sono evasione fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

