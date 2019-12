Auchan: sciopero in tutt’Italia. Con Conad 3mila esuberi

Punti vendita Auchan e Simply “chiusi in tutt’Italia”, oggi, nei giorni della corsa alle spese per le feste: sciopero e sit in per una protesta “che va avanti da più di sei mesi” – come ricorda la Filcams-Cgil – e che ha come controparte Conad che ha rilevato la rete e che prevede una riorganizzazione “nella quale perderanno il posto di lavoro più di 3mila persone, senza tener conto dei lavoratori dell’indotto”. I sindacati chiedono che si apra un tavolo di trattativa “vero”: i lavoratori a rischio, calcolano, sarebbero stati ridotti a 3.105 dai seimila iniziali su circa 16mila dipendenti ex Auchan e Sma. La Fisascat-Cisl registra una adesione alla protesta con “punte del 100% in alcune provincie in Lombardia, Sardegna, Puglia e Campania. Alte comunque le soglie di adesione anche nel resto d’Italia dove si è sfiorata una media dell’80% nel canale ipermercati e fino al 75% nei format minori” Il “sostegno allo sciopero in tutta Italia” è sottolineato anche dalla leader della Cisl, Annamaria Furlan: “Non accetteremo esuberi e licenziamenti – avverte -. I lavoratori non sono merci. Il Governo deve garantire un confronto serio per una riorganizzazione che rispetti la dignità delle persone”.

In Sardegna sit in di fronte ai supermercati di Cagliari, Sassari e Olbia: “La situazione è molto grave: rischiano l’esubero quattrocento dipendenti, circa duecento nelle due sedi di Cagliari – commenta Cristiano Ardau della Uil -. Il piano di rilancio va fatto con i lavoratori e non contro di loro”. Sono tre gli ipermercati della regione che sono rimasti chiusi. Nelle Marche presidio davanti alla sede di Conad Adriatico a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), con i dipendenti e sindacati anche dell’Abruzzo. “Abbiamo chiesto con forza la ricollocazione di tutto il personale in esubero. Siamo in presenza di un’operazione colossale ma, diciamolo francamente, è stata fatta al ribasso, anche perché il management di Conad era ben conscio delle sofferenze di carattere economico di Auchan-Sma”, commenta il segretario generale Fisascat Cisl Marche, Selena Soleggiati.

“Come si fa ad andare in un’impresa con centinaia di lavoratori dislocati nella logistica, nelle sedi, nei supermercati, negli ipermercati, dichiarare 3mila esuberi lanciando nel panico le persone, senza fare chiarezza su qual è piano di riorganizzazione”, chiede dal presidio di Milano, di fronte alla sede della Regione Lombardia, Alessio Di Labio (Filcams). Alla protesta milanese sono arrivati anche i lavoratori di Bergamo con segretari generali cittadini di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil di Bergamo: “Le parole dell’A.d. di Conad non riescono a tranquillizzarci – dicono -. Speriamo che non siano preludio di una mera operazione immobiliare e finanziaria ma che prevedano la piena occupazione dei dipendenti Auchan”. L’operazione da un miliardo di euro è stata annunciata lo scorso maggio: prevede il passaggio a Conad della quasi totalità delle attività in Italia del gruppo francese Auchan (ipermercati, supermercati e negozi di prossimità) di fatto si è così ritirato dal Paese. Con l’integrazione tra il secondo e il quinto gruppo nella Gdo in Italia nasce così un colosso che aggrega il 19% del mercato per un fatturato complessivo da 17 miliardi di euro.

