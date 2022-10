Don Gino non accenderà i termosifoni, in chiesa bisognerà andare ben coperti: maglioni, cappotti, sciarponi e copri orecchie. Don Martino chiederà un aiuto ai fedeli per pagare le bollette, don Piero sta pensando di celebrare la messa in sagrestia e don Antonio ha già cambiato gli orari del catechismo per risparmiare sulle bollette.

Insomma le preghiere non bastano per difendersi dal caro bollette: per colpa di Satana (alias Vladimir Putin) i rincari stanno colpendo pure le case di dio.

Non parliamo di robetta, il caso è arrivato fino alla Cei: nell’ultimo Consiglio episcopale d’autunno l’ente [...]