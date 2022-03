Fabrizio Bertot, ex sindaco di Rivarolo ad oggi consigliere di minoranza per Riparolium nella stessa città, è da sempre avvezzo al parlar franco. Quello che pensa lo dice senza mezzi termini. E questo è un pregio, non fosse che ogni tanto, in mezzo a tanta sincerità gli scappa anche qualche scivolone…

Stavolta il tema è la guerra in Ucraina, che è scoppiata qualche giorno fa e che vede fronteggiarsi sul teatro del conflitto due forze imperialiste interessate a salvaguardarsi e a estendersi: la Nato (e quindi gli Usa) e la [...]