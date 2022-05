ATTUALITA’. Quante volte sentiamo in Tv le lagne di grossi imprenditori della ristorazione come Alessandro Borghese o Massimo Bottura? Si lamentano di tutto: pochi contributi ricevuti durante il covid, assenza di ragazzi che abbiano voglia di lavorare, difficoltà economiche.

Molto spesso sono solo lamentele prive di fondamento. Lo dicono i fatti: nel comparto della ristorazione i salari sono bassi, i tempi determinati la fanno da padrone e il lavoro nero dilaga più che in altri settori. Le difficoltà quindi ci sono, è vero, ma più per i lavoratori che per chi ha tre o quattro [...]