ATTUALITA’. Le tensioni causate dal conflitto in Ucraina si ripercuotono anche nel piccolo Canavese, e lo fanno a più livelli. Caro-carburante, rincari dell’elettricità, aumento del costo della farina e quindi del pane. E’ proprio su quest’ultima filiera, particolarmente sensibile perché di prima necessità, che è bene indagare per capire a cosa sono dovuti gli aumenti dei costi.

Il Molino Peila, di Valperga, è a dire il vero un caso particolare: “Noi maciniamo mais e riso, non grano, quindi in questa fase non abbiamo troppi problemi perché non acquistando grano dall’estero non risentiamo della crisi causata dal conflitto in Ucraina. Abbiamo le nostre filiere regionali e nazionali del mais e del riso” dice Ugo Peila, presidente dell’azienda. Una situazione che parrebbe quindi più stabile rispetto ad altre.

E invece no: “Stiamo assistendo comunque a una sorta di movimento speculativo sui cereali. Speculativo in senso buono si intende, è normale – continua Peila -. Il mais due anni fa valeva 180 euro a tonnellata e ora 410, e ne ha presi 140 solo nelle ultime due settimane”.

Un contraccolpo indiretto del conflitto ucraino, dunque? Secondo ARI, Associazione Rurale Italiana, non è così: Gli analisti dicono che, in seguito al conflitto, “la mancanza di materie prime sarà lieve e di facile riaggiustamento per la UE come tale, visto che questa è il primo esportatore mondiale di prodotti dell’agroalimentare. L’UE copre il 36,3% delle esportazioni agroalimentari, mentre gli USA solo il 9,5%. Tra il primi dieci paesi esportatori non figurano né Russia né Ucraina”.

E infatti, chi si affida a filiere nazionali come il Molino Peila non accusa troppo il colpo: “Le aziende da cui ci riforniamo – spiega Peila – sono serie, e quindi non siamo preoccupati”. Ci saranno aumenti dei prezzi, insomma, dovuti ad altri fattori, ma mai ingiustificati secondo Peila.

Anche perché “qui non arriva nulla dall’Ucraina e arriva poca materia prima da Ungheria e Romania. Noi per esempio da quelle zone non abbiamo mai comprato nulla”. Peila conferma quello che dicono gli esperti dell’ARI.

Ritorna qui il leitmotiv esposto già sul numero della scorsa settimana da Mauro Demartini, titolare del panificio Demartini di Salassa. L’imprenditore affermava di non utilizzare farina derivante da grano russo o ucraino, e che quindi gli aumenti erano ingiustificati.

La stessa cosa era stata velatamente accennata dal ministro Cingolani, che parlava di speculazioni sui costi della benzina. Addirittura, le sue parole hanno portato i pm di Roma ad aprire un’inchiesta sulla questione.

Sta di fatto che gli aumenti ci sono. Oltre alla materia prima sono aumentate energia e gas, che al Molino Peila vengono usate abbondantemente per le farine precotte, soprattutto nella fase di cottura e in quella dell’essiccazione. “Per questo abbiamo dovuto rivedere i prezzi” spiega Peila.

Anche col riso i problemi sono gli stessi: “Il costo del riso è aumentato, ma già da due anni a questa parte aumenta costantemente, perché abbiamo avuto difficoltà a reperire quello asiatico, meno caro, per via dei costi del carburante”. Che ne hanno ridotto l’arrivo alle nostre latitudini.

Se in tutto ciò c’è una buona notizia? Sì, per il Molino… “Nelle ultime settimane i volumi produttivi non sono calati, anche perché la gente corre ad accaparrarsi pasta e farine. Noi produciamo farina di mais e vediamo che viene venduta senza difficoltà”.

