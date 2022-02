Non prendiamoci in giro: un giudizio su un avvenimento storico, spesso, è anche un giudizio

politico. Parlare di storia facendo politica significa prendere il passato e gettarlo nel presente per

usarlo come arma di dibattito.

Da quando esistono, tutte le istituzioni si legittimano con la storia o la usano per delegittimare

qualcun altro. Se la storiografia è una scienza, che ha un suo metodo e una sua legittimità, la storia

dei politici e delle istituzioni è un campo di battaglia in cui gli avversari se le danno di santa

ragione.

Le stesse nostre istituzioni [...]





