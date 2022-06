Un risultato così buono è anche dovuto all’attività di monitoraggio che ha resa la stima dei branchi quasi certa: “I branchi non ci sfuggono, magari ci sfugge il numero esatto di esemplari ma i branchi no”. Giunti tiene anche a rimarcare l’importanza dell’analisi genetica: “I giovani lupi si disperdono, vanno via e si spostano di decine e centinaia di chilometri e poi si stabiliscono altrove. Così è difficile capire dove risiedono stabilmente, perché il lupo che a settembre viene visto in Val D’Ala po- trebbe non risiedere lì, ma magari sta solo transitando per andare, ad esempio, in Lombardia. Possiamo saperlo con certezza solo facendo indagini genetiche”.

Anche Giunti, come Marucco, pensa che il lupo andrà progressivamente ad espandersi, per lo stesso motivo esposto da Marucco, magari verso la collina torinese. Solo che, mentre i pastori sono tradizionalmente attrezzati a contrastarne la presenza, non è detto che gli abitanti delle colline ne siano in grado.