Siede nel Consiglio Comunale di Settimo Torinese dal 2019 e si è già fatto notare più volte per le sue battaglie. È Antonio Borrini, 24 anni, uno dei più giovani consiglieri comunali della zona.

Negli ultimi mesi, sui social, i giornali e le tv, si susseguono gli “atti di accusa” contro i giovani.

Non vogliono lavorare, non vogliono fare i camerieri, non vogliono fare la gavetta, non vogliono lavorare al sabato e la domenica e così via.

Proprio per questo abbiamo pensato di chiedere direttamente ad uno di loro come stiano effettivamente le cose.

Antonio Borrini, [...]