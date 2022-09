ATTUALITA’. Le pagine delle sezioni locali dei partiti “antisistema”, che propongono (o ci provano) una narrazione politica differente dal centrodestra meloniano e dal centrosinistra lettiano, spendono poco per le inserzioni su Facebook, ma consumano le suole delle scarpe per strada. Lo stesso vale per i candidati che le rappresentano

Parliamo dei 5Stelle, di ItalExit, di Italia Sovrana e Popolare e di Unione Popolare. Quattro forze con percentuali e idee diverse, unite solo dall’uso “al risparmio” delle inserzioni sui social. Almeno per quanto riguarda i candidati del nostro territorio.

Giusto per capire: tra i candidati “antisistema” candidati [...]