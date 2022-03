ATTUALITA’. “Da ottobre/novembre il prezzo della farina aumenta di settimana in settimana, e attualmente siamo al 50 per cento in più di quello che pagavamo a settembre”. E’ perentorio Mauro Demartini, titolare del Panificio Demartini di Salassa. “Oggi i mulini pagano il grano dai 40 ai 50 euro al quintale, mentre nel settembre 2021 per la stessa cifra io compravo la farina fatta e finita” spiega l’imprenditore.

Non si tratta solo di una questione di prezzo però, perché anche “la qualità non è più eccelsa. Questo perché chi produce la farina fa miscele più scadenti”. Un [...]