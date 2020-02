‘Attenzione ai ciclisti’. A Cuneo nuovi cartelli stradali

Otto nuovi cartelli sono stati installati agli ingressi di Cuneo per indicare i tratti delle strade più frequentate da ciclisti e richiamare così gli automobilisti a una maggiore attenzione.

Si tratta, spiega l’assessore comunale a Mobilità e Ambiente Davide Dalmasso di”cartelli su fondo marrone che invitano gli automobilisti a fare attenzione ai ciclisti e chiedono ai ciclisti di procedere in fila indiana, come prevede il codice della strada”. I cartelli riportano anche il logo della Fondazione Michele Scarponi con cui nell’ultimo anno la Città di Cuneo si è confrontata sulle tematiche della sicurezza stradale perchè, come illustrano i dati Istat, sulle strade italiane muore un ciclista ogni 35 ore e un pedone ogni 15 ore.

