ATTENTI AI SASSI COLORATI IN TUTTO IL CANAVESE

ATTENTI AI SASSI COLORATI IN TUTTO IL CANAVESE

Se camminando lungo il Canale Cavour di Chivasso, oppure passeggiando al Parco della Mandria di Venaria o, perché no, sul lungo Dora a Ivrea, oppure a Ciriè o a Settimo Torinese vi capiterà di imbattervi in piccoli sassi colorati… Non dovrete stranirvi, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti