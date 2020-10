Attaccarsi al tram

Questa è un’espressione di uso molto comune, se non che tram a volte viene sostituito da altre parole. Nonostante l’ironia dell’espressione, questa deriva dal fatto che in passato, veramente, in alcune città c’era la possibilità di attaccarsi al tram: i tram erano molto più lenti di quelli di oggi, e non avevano una velocità molto superiore a quella del passo dell’uomo, per cui attaccarsi ad un apposito maniglione posto sul retro significava farsi trainare. Ma chi lo faceva era l’ultimo arrivato che non aveva trovato posto a sedere, costretto così ad “attaccarsi al tram”.

Favria, 10.10.2020, Giorgio Cortese

La falsità di alcune persone si sente anche quando stanno zitte.

