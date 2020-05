Un nuovo calendario per la Wanda Diamond League. Il principale circuito di meeting internazionali di atletica ha comunicato il programma provvisorio della stagione 2020, con undici appuntamenti tra la fine dell’estate e l’autunno, dopo il rinvio dei primi eventi a causa della pandemia da coronavirus. Per la tappa italiana, il Golden Gala Pietro Mennea, la data proposta è quella di giovedì 17 settembre. Alcuni meeting potrebbero essere riadattati, per effetto delle restrizioni in atto a livello globale, e quest’anno la Diamond League non sarà strutturata come una serie di eventi che si conclude con una finale, considerando le differenti opportunità di allenamento e di spostamenti per gli atleti. Ogni meeting potrà annunciare il proprio format e le proprie specialità due mesi prima dello svolgimento. Il primo appuntamento, in base all’ipotetico calendario, sarà il 14 agosto a Montecarlo per poi chiudere il 17 ottobre in Cina. Sono state cancellate le tappe di Rabat, Londra e Zurigo, mentre il meeting di Oslo rimane previsto l’11 giugno come esibizione. Di seguito il calendario con l’elenco delle date.

Wanda Diamond League 2020

14 agosto: Montecarlo (Monaco)

16 agosto: Gateshead (Gran Bretagna)

23 agosto: Stoccolma (Svezia)

2 settembre: Losanna (Svizzera)

4 settembre: Bruxelles (Belgio)

6 settembre: Parigi (Francia, da confermare)

17 settembre: Roma/Napoli (Italia)

19 settembre: Shanghai (Cina)

4 ottobre: Eugene (Stati Uniti)

9 ottobre: Doha (Qatar)

17 ottobre: Cina (sede da annunciare)

