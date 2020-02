Nuova trasferta in Valle d’Aosta per il Gruppo Sportivi Chivassesi, impegnato domenica 16 febbraio al PalaIndoor di Aosta nei Campionati Regionali individuali della categoria Ragazzi. I giovani atleti biancorossi si sono difesi egregiamente, conquistando con Vittoria Formia il terzo posto assoluto in finale sui 60 metri ostacoli, con il tempo di 10”34. La stessa Vittoria Formia ha gareggiato anche nei 60 piani, arrivando ottava in 8”89; nella stessa gara, ventisettesima Melody Ferraro con il tempo di 9”39, settantacinquesima Giulia Parisi in 10”02, ottantasettesima Sofia Pescarolo con il riscontro cronometrico di 10”33 e ottantanovesima Giulia Civallero in 10”5, su 112 partecipanti. Nel getto del peso, sesta piazza per Aicha Moukafih, seguita da Pescarolo, ventiquattresima. La stessa Moukafih in pedana anche nel lungo, gara chiusa al decimo posto su 82 iscritte con la misura di 3,97 metri; meglio di lei la compagna di allenamenti Ferraro, settima a 4,00 metri. Da registrare anche il diciottesimo posto su 43 concorrenti di Isabella Genta nel salto in alto con l’asticella superata a quota 1,20 metri, la venticinquesima posizione su 79 iscritti di Alessio Cena nei 60 metri piani con il

riscontro cronometrico di 9”38 e il doppio impegno di Jacopo Parlangeli, ventitreesimo su 50 partecipanti nei 60 ostacoli in 11”56 e ventisettesimo su 57 iscritti nel salto in lungo con un balzo a 3,68 metri.

Infine, applausi meritatissimi per Stefano Frassa, che ai Campionati Italiani Allievi di Ancona fa sua la decima posizione nel getto del peso con il suo nuovo personale, stabilito a 13,83 metri.

