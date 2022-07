Altro grandissimo e memorabile weekend sportivo per l’Atletica Settimese, impegnata con i propri portacolori nelle varie competizioni in programma. Il fine settimana appena trascorso verrà ricordato in particolare da Vincenzo Martinelli, atleta cresciuto nel settore giovanile biancoblu, che sabato pomeriggio allo stadio Guidobaldi di Rieti si è laureato campione italiano Juniores nella staffetta maschile 4×100 metri insieme ai suoi compagni di squadra della Sisport Mattia Ndongala, Ascanio Andreis e Simone Menchini. Fantastica la prestazione di Vincenzo Martinelli che ha corso la prima frazione e che ha contribuito alla vittoria della staffetta targata [...]





