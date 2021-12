Con la venticinquesima a edizione della Tre Miglia d’Oro di Novara di mercoledì 8 dicembre, che ha visto il successo dei portacolori dell’Atl. Saluzzo Paolo Aimar e Valentina Gemetto, si è concluso il Trofeo CorriPiemonte Strada 2021. Diciotto in tutto le prove attraverso cui si è dipanato il Trofeo che ha toccato tutte le province della regione: si è partiti da Trino Vercellese lo scorso 14 marzo poi, a seguire, Biella (21 marzo), Novi Ligure (25 aprile – Colli Novesi), Agliè (9 maggio), Nizza Monferrato (30 maggio), Boves (16 giugno), Torino (9 luglio), Oropa (31 luglio), Vigone (26 settembre), Montiglio Monferrato (3 ottobre), Novi Ligure (17 ottobre – mezza maratona), Cavour (1 novembre), Verbania (7 novembre), Alba (14 novembre).

La classifica femminile delo CorriPiemonte 2021 vede il successo di Francesca Rimonda (Vigonechecorre) con 342 punti. Alle sue spalle Federica Laino (Brancaleone Asti) con 321 punti e Elisa Almondo (ASD Dragonero) con 316 punti. Al maschile vittoria per Marco Gulmini (Atl. Santhià) con 285 punti. Alle sue spalle pari punteggio (261) per Paolo Boggio (Atl. Santhià) e Piero Paolo Musso (Vittorio Alfieri Asti), con Boggio secondo classificato in virtù dei migliori piazzamenti. Per quanto riguarda la classifica di società, due i club al comando: Brancaleone Asti guida la classifica femminile ed è seconda al maschile, Atl. Santhià è al comando della classifica maschile e seconda tra le donne.

CLASSIFICA PER CATEGORIE

DONNE

ALLIEVE: Serena Benazzo (Atl. Alessandria)

SF35 e ASSOLUTO: Francesca Rimonda (Vigonechecorre)

SF40: Federica Laino (Brancaleone Asti)

SF45: Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti)

SF50: Angela Lano (Brancaleone Asti)

SF55: Aurora Pasquino (GSR Ferrero)

SF60: Elisabetta Sulis (Brancaleone Asti)

SF65: Maria Maddalena Borretta (Vittorio Alfieri Asti)

SF70: Gianna Annita Vaccari (Gaglianico 1974)

UOMINI

ALLIEVI: Tommaso Crosio (ASD Dragonero)

SM: Paolo Boggio (Atl. Santhià)

SM35 e ASSOLUTO: Marco Gulmini (Atl. Santhià)

SM40: Fabio Umberto Dirutigliano (Bio Correndo Avis)

SM45: Roberto Penna (Vittorio Alfieri Asti)

SM50: Andrea Rebora (Atl. Santhià)

SM55: Enrico Dall’Angelo (Bio Correndo Avis)

SM60: Piero Paolo Musso (Vittorio Alfieri Asti)

SM65: Giovanni Damasio (Vittorio Alfieri Asti)

SM70: Francesco Gavuglio (Atl. Novese)

