Grandi prestazioni per i giovani portacolori dell’Atletica Settimese impegnati nelle ultime gare di corsa campestre in calendario. In Emilia Romagna è grande protagonista Luca Milanesi: reduce dalle vittorie negli ultimi due cross provinciali di Settimo Torinese e Borgaro Torinese, il giovane biancoblu è stato di scena nel prestigioso cross interregionale di Cortenova con la maglia della Rappresentativa Provinciale Ragazzi FIDAL Torino. Con un’autorevole prova al cospetto dei migliori pari categoria del nord Italia, Milanesi ha conquistato uno straordinario quarto posto che lo proietta tra i migliori specialisti italiani [...]



