ATLETICA LEGGERA. Tradizionale brindisi a Superga per l’Olimpiatletica

Come da tradizione consolidata, nella splendida cornice della collina di Superga, l’Olimpiatletica ha organizzato il tradizionale allenamento sociale con tanto di brindisi per augurare a tutti buone feste.

Con Superga si chiude ufficialmente la stagione agonistica 2019, un anno di grandi soddisfazioni per la società, coronato da vittorie, piazzamenti, da 5 ori e un bronzo agli European Master Game di Torino e soprattutto il consolidarsi un di un gruppo di amici che praticano sport per divertimento.

Dopo 5 anni di attesa e grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, anche l’Olimpiatletica potrà avere un settore giovanile. Una grande novità per il 2020 dove verrà data la possibilità a giovani di praticare l’atletica leggera e per coloro si iscriveranno all’Olimpiatletica verranno seguiti da istruttori federali e avranno condizioni agevolate per l’inizio dell’attività. Per qualsiasi informazione chia,are il 320.9496540 oppure scrivere a info@olimpiatletica.it

L’Olimpiatletica augura a tutti Buone Feste!

