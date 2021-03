ATLETICA LEGGERA. Tontodonati tricolore della 20km di marcia

Alla vigilia dei Campionati Italiani della 20 chilometri di marcia in programma a Grottaglie, Federico Tontodonati dell’Aeronautica aveva un solo obiettivo in testa: vincere. Il 31enne canavesano ha fatto molto di più, ha vinto e convinto in Puglia, abbassando di oltre un minuto il suo personale [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti