Marco Airale ce l’ha fatta. L’allenatore canavesano ha partecipato da protagonista ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, realizzando il suo sogno. Il tecnico di Bosconero racconta così come gli si è prospettata la fantastica opportunità di volare in Giappone: “Questa possibilità è nata anni fa, quando nel 2012 iniziai il percorso da allenatore a Chivasso presso il Gruppo Sportivi Chivassesi; senza di loro oggi non sarei qui a raccontare questa esperienza. [...]