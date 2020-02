Prima che l’allarme Coronavirus bloccasse tutte le manifestazioni sportive in Piemonte, domenica 23 febbraio il Settore giovanile dell’Atletica Settimese ha partecipato alle gare del “Cross Reale” di Venaria e alla prima prova del campionato piemontese di lanci assoluti-giovanili allo stadio “Nebiolo” di Torino.

Al cross di Venaria il sodalizio podistico biancoblu si è presentato con oltre 40 atleti – tra giovani e adulti – che hanno permesso alla Settimese di conquistare due terzi posti rispettivamente nelle classifiche a punteggio per società giovanili e per numero di partecipanti. Ancora una volta sono arrivati risultati brillanti dal vivaio in particolare grazie alle vittorie di Alessia Succo e Luca Milanesi nella categoria Esordienti F/M10. Entrambi hanno vinto le rispettive gare dei 600 metri per distacco. Per Succo si tratta della quinta vittoria consecutiva in altrettante competizioni, mentre per Milanesi è il terzo successo consecutivo. A queste vittorie si sommano altri tre podi e buoni piazzamenti a premi in tutte le altre categorie. Negli Esordienti M8 in evidenza Giacomo Aiassa, che ha conquistato la medaglia d’argento, mentre nei Cadetti Davide Milanesi e Sara Di Gennaro hanno entrambi conquistato il terzo posto nei 2000 metri, seguiti a ruota dai compagni di squadra Ramesh Tudisco e Giulia Tagliente, quarti. Nelle Ragazze si fa notare Rebecca De Bonis, quinta nei 1000 metri, mentre nei 6000 metri esordio positivo di Stefano Sperti nella categoria Juniores. Da segnalare, inoltre, le buone prove degli Esordienti impegnati nelle gare dei 400 e 600 metri: Elisa Fissore (7a), Samuele Cignolo (9°), Matteo Polidoro (11°), Gabriele Mollica (11°), Beniamino Monasterolo (13°), Alberto Tagliente (16°) e Simone Longo (18°).

Al “Primo Nebiolo” di Torino, invece, storica prima volta per l’Atletica Settimese nella gara dei lanci ed esordio in categoria Juniores di tre atleti cresciuti nel vivaio biancoblu: Chiara Casetta, Alessandra Damiano e Simone Schembari. Grande prova di quest’ultimo, quarto nel lancio del martello da 6 kg con un lancio di 33,80 metri. Casetta ha conquistato l’undicesimo posto nel lancio del giavellotto da 600 g (25,34 m), Damiano ha lanciato il disco da un 1 kg ad una distanza di 23,25 metri.

Da segnalare, infine, la convocazione della Cadetta Maja Tudisco nel raduno regionale Fidal per il getto del peso, poiché tra le prime dieci atlete piemontesi di categoria nella specialità

