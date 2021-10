Il vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Antonio Andreozzi ha comunicato i nomi degli atleti convocati per il Raduno giovanile di Grosseto, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre, riservato ad azzurrini nati negli anni 2003, 2004 e 2005. Sono 84 gli atleti che lavoreranno per 3 giorni tra lo stadio Zecchini e il campo scuola Zauli, di cui 45 uomini e 39 donne, insieme ai coach personali e ai tecnici di struttura. Lo sguardo è rivolto agli appuntamenti della prossima stagione che a livello giovanile proporrà gli Europei Under 18 di Gerusalemme (Israele, 4-7 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.