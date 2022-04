Ennesimo weekend sportivo da incorniciare per gli oltre 30 portacolori dell’Atletica Settimese impegnati nelle gare a giovanili ed adulti in pista e su strada. Straordinaria doppietta per il talento del settore giovanile Alessia Succo nel meeting regionale di Novara, valevole come Campionato Provinciale FIDAL. Alessia si aggiudica perentoriamente i 60 piani Ragazze con lo straordinario tempo di 7”90, miglior prestazione regionale dell’anno di categoria, eguagliando il proprio personal best. Non soddisfatta, la grintosa e caparbia atleta biancoblu Alessia Succo conquista senza rivali anche la gara del salto in lungo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.