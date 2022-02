Ottimi risultati per il Gruppo Sportivi Chivassesi al Cross di Borgaretto, manifestazione a cui ha partecipato un nutrito gruppo di giovani biancorossi. Su un percorso ricavato all’interno del parco di Stupinigi, con un terreno perfetto che ha reso questa gara estremamente combattuta e di grandissimo livello, si sono sfidate le migliori squadre piemontesi e i migliori specialisti della corsa campestre, con al via la bellezza di 1200 atleti e atlete di tutte le età. Tra questi, un folto gruppo di giovani chivassesi, determinati a ben figurare. Ottima prestazione per Carlotta Rigoni, che [...]





