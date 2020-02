ATLETICA LEGGERA. Rimandata la festa dell’atletica piemontese

Sabato 29 febbraio, a partire dalle ore 14.30, l’Atletica Piemontese avrebbe dovuto festeggiare e celebrare tutti i suoi campioni della stagione 2019. La cerimonia di premiazione era in programma presso la Sala 200 di Eataly Lingotto, in via Nizza 230 a Torino. Tra i premiati, anche i campioni d’Italia e le Maglie Azzurre, come Stefano Demo dell’Atletica Rivarolo, campione italiano Cadetti nell’esathlon, il sanmaurese Pietro Arese della S.A.F.Atletica Piemonte, campione italiano Under 23 di cross corto, campione d’Italia Promesse sui 1500 metri e sui 3000 siepi e maglia azzurra ai Campionati Europei Under 23 di Gavle, in Svezia, sui 1500 metri, Nicolò Daniele dell’Atletica Canavesana, campione italiano Juniores indoor sui 1500 metri, campione d’Italia Juniores sui 1500 metri, maglia azzurra all’Incontro Internazionale Italia-Francia Indoor Juniores ad Ancona sui 1500 metri e maglia azzurra ai Campionati Europei Under 20 di Boras, in Svezia, sui 1500 metri, Giada Licandro dell’Atletica Canavesana, maglia azzurra ai Campionati Europei di cross a Lisbona, in Portogallo, a medaglia d’argento con l’Italia, Marco Lingua dell’ASD Marco Lingua 4ever, campione italiano Assoluto di Lanci Invernali nel lancio del martello, campione d’Italia Assoluto nel lancio del martello, maglia azzurra nella Coppa Europa Lanci di Samorin, in Slovacchia, nel lancio del martello e maglia azzurra agli Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia, sempre nel lancio del martello, e Laura Oberto dell’Atletica Canavesana, maglia azzurra nella Coppa Europa di prove multiple a Ribeira Brava, in Portogallo.

La festa, però, è rimandata a data da destinarsi per l’ emergenza epidemiologica da COVID-2019.

