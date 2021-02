ATLETICA LEGGERA. Pietro Arese si migliora in Francia e in Germania

Doppio impegno in questo primo scorcio di 2021 per Pietro Arese delle Fiamme Gialle. Il mezzofondista sanmaurese ha prima corso i 3000 metri a Mondeville, in Francia, con il tempo di 8’04”69, migliorando il suo precedente limite personale (8’08”37) [...]



