Il Consiglio Regionale FIDAL Piemonte, nella seduta online di mercoledì 27 ottobre, ha deliberato all’unanimità (delibera n.53/21), di procedere alla pubblicazione del Bando Regionale denominato Piemonte Più per l’assegnazione di contributo economico ad atleti meritevoli tesserati per società piemontesi. Il Bando ha l’obiettivo di individuare cinque atleti femminili e cinque atleti maschili, nati negli anni di nascita compresi tra il 2000 ed il 2005, particolarmente meritevoli dal punto di vista tecnico, tesserati per società Piemontesi nel 2021, a cui assegnare un contributo economico pari a 1.500,00 euro cadauno, a sostegno della propria [...]



