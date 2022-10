Scatta il countdown. L’Europa si ritroverà a Venaria Reale per un’imperdibile giornata di corsa campestre, di sfide adrenaliniche e di spettacolo puro. Sarà il Parco della Mandria, alle porte di Torino, a ospitare la 28a edizione degli Europei di cross “Piemonte 2022”, l’evento che metterà in palio i titoli continentali e riunirà i migliori atleti di questa specialità, molti dei quali sono già stati protagonisti quest’anno agli Europei di Monaco di Baviera in agosto. Domenica 11 dicembre i big del cross e i talenti emergenti si confronteranno sul percorso disegnato nel Parco, [...]





