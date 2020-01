ATLETICA LEGGERA. Ottimi riscontri in Veneto per Favro e compagni

La stagione 2020 del Gruppo Sportivi Chivassesi e dell’Atletica Canavesana si apre con ottimi risultati. A Padova si è svolto il Meeting Regionale Open Assoluto, con Lorenzo Novo atterrato a 6,79 metri nel salto in lungo, ad un centimetro dal personal best, Davide Favro a 6,71 metri e Giulia Maranini a 4,50 metri. Favro e Novo in gara anche nel triplo, con misure di 14,33 metri e 13,33 metri. Marco Spiezia corre i 60 metri in 6”41 e gli ostacoli con un tempo di 9”41, rischiando di cadere verso la fine della gara. Ad Ivrea spazio alle staffette: ottime frazioni di Edi Moisa, Valerio Bocchi e Francesca Durante.

