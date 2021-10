Nel lento ritorno alla normalità, l’Olimpiatletica questo week end è stata impegnata su più fronti, ad iniziare dalla partecipazione alla RunRivieraRun, una mezza maratona con partenza a Varigotti e arrivo a Loano. Grandi piazzamenti sia nella classifica assoluta che di categoria per il presidente Michele Iacovelli, per Marco Cappucci, che chiude in 1h28’, seguito da Stefano Fenu con 1h30’, così come ottime le prove di Gianni Argentino e Maurizio Castello, che segnano i loro primati personali nella specialità. Bene anche Alessandro Visentin, Marco Lecaselle, Paolo Prestia, Loris Crivellin, Salvatore [...]





