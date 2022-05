Una domenica internazionale per l’Olimpiatletica del presidente Michele Iacovelli, con atleti impegnati in varie competizioni prestigiose come la Maratona e Mezza Maratona di Vienna, in Austria, la Maratona di Padova, la Mezza Maratona del Marchesato a Saluzzo e il Trofeo Ferraris di None, valido come seconda prova del CorriPiemonte. A Vienna hanno portato in alto i colori gialloneri sulla distanza regina dei 42,195 chilometri Angelo Delli Gatti e Stefano Ciambrone, giunti insieme sul traguardo con il tempo di 3h55’, seguiti da Maura Scotto, all’esordio sulla distanza con un ottimo 3h56’. Sempre in [...]





