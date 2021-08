Il vicedirettore tecnico del settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato la lista dei convocati per l’Incontro internazionale under 20 di corsa su strada in programma sabato 4 settembre a Oderzo (Treviso). Per l’Italia sono stati selezionati 10 atleti di cui 5 uomini e 5 donne.Il Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20, rassegna di corsa su strada dedicata alle Nazionali giovanili europee, è alla quarta edizione e torna dopo l’annullamento dell’anno scorso a causa della pandemia.