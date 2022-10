Finale di stagione ricco di impegni per l’Olimpiatletica che vede i suoi atleti gareggiare su più fronti. Su tutti da segnalare la grande prestazione di squadra nella seconda edizione della StraMarentino, gara competitiva FIDAL con percorso collinare di 10 chilometri circa, in cui il sodalizio giallonero ha ottenuto il quarto posto assoluto come società a punteggio grazie alle prove di Alessio Bonino, che si sta rivelando un grande atleta e un ottimo acquisto per i colori gialloneri e che si piazza al terzo posto nella categoria M35, e di Stefano Fenu, quarto [...]





