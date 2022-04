Torna a volare il martello di Marco Lingua. Il pluricampione italiano spedisce l’attrezzo a 75,56 metri sulla pedana di Boissano a quasi 44 anni di età. L’acuto al quinto lancio, dopo aver già superato i 75 metri nel precedente tentativo con 75,04. Esulta il canavesano per essersi riportato su misure che non toccava dal 2017, nella stagione in cui riuscì poi a raggiungere la finale ai Campionati Mondiali di Londra.

Finora quest’anno il portacolori della società che porta il suo nome, l’Asd Marco Lingua 4ever, non aveva fatto meglio del 67,87 [...]



