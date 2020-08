A Castiglione della Pescaia, nuovo successo per Marco Lingua che, con la misura di 71,17 metri, ottenuta al primo lancio, ha la meglio sugli avversari Simone Falloni e Giorgio Olivieri nella gara del lancio del martello. Per il chivassese dell’ASD Marco Lingua 4ever anche un lancio valido a 70,38 metri e poi quattro nulli. Il primato stagionale di Lingua resta così il 72,37 metri ottenuto a Mariano Comense.

Lanciatori protagonisti anche nel TAC di Aosta di sabato 25 luglio. Nel lancio del disco, successo di Claudia Andreea Chirilà dell’Atletica Strambino con 39,75 metri davanti a Oghomwontiti Omozusi della Sisport, seconda con 39,73 metri.

Inoltre, da segnalare che in occasione del Consiglio Regionale del 28 luglio, è stato approvato il nuovo calendario regionale pista che riporta, esclusivamente, le prove istituzionali, vale a dire i Campionati Regionali. Primo appuntamento in calendario il 29-30 agosto ad Alessandria con le prove multiple e il martello. Si prosegue il fine settimana successivo, 5-6 settembre, con i Campionati Regionali individuali Assoluti a Donnas; il 12-13 settembre ad Asti sarà la volta dei Master. Il 19-20 settembre a Biella saranno invece protagoniste la marcia e le prove di endurance. Ultimi appuntamenti in calendario dedicati alle categorie giovanili, Cadetti e Ragazzi: 26-27 settembre ad Alessandria i Campionati Regionali individuali di Categoria; il fine settimana successivo, 3-4 ottobre a Giaveno le prove multiple. Queste ultime date potrebbero subire modifiche e venire anticipate in caso di conferma nel calendario nazionale del Campionato Italiano per Regioni Cadetti su pista. Approvato anche il nuovo regolamento e calendario regionale di Montagna e Trail post Covid. Tra le novità inserite nel nuovo documento, segnaliamo che, in vista del Campionato Italiano Cadetti per Regioni, in programma il prossimo 22 agosto la struttura tecnica regionale comunica che verranno valutate le prestazioni degli atleti nelle seguenti prove:

18 luglio: Memorial Germanetto-Aschieris (Susa)

1 agosto: Trofeo Nazionale di Staffette Cadetti di corsa in montagna (Malonno)

8 agosto: 7° Giro delle Borgate di Melle

Il Campionato Regionale – Assoluto, giovanile e Master – si svolgerà in prova unica a Susa il 22 e 23 agosto in occasione del Challenge Stellina 2020. Il Campionato Regionale di staffetta Allievi si svolgerà invece a Melle l’8 agosto. Annullati i Campionati Regionali di km verticale e di lunghe distanze.

Commenti