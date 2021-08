Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Assegnati i titoli regionali di pentathlon lanci master e del martellone master domenica 25 luglio a Santhià. In evidenza Marco Lingua: l’azzurro in forza all’ASD Marco Lingua 4ever nel martellone da 15,88 kg (categoria SM40) realizza 20,93 metri, facendo così segnare la MPI (Miglior Prestazione Italiana, ndr) di categoria (la precedente era 20,14 metri di Pellegrino Delli Carri e resisteva dal 2017). Si tratta dell’ennesima impresa in carriera del martellista canavesano.