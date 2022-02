Altra domenica di soddisfazioni per l’Olimpiatletica, impegnata nel 36° Cross di Caselle, una gara che da tempo non vedeva il sodalizio giallonero partecipare vista la concomitanza con l’OlimpiaCross. Da registrare per l’Olimpiatletica il terzo posto nella classifica di società a punteggio con soli 16 partecipanti, segno evidente dei grandi piazzamenti di tutti. Da segnalare al Cross di Caselle il debutto assoluto in giallonero di Sara Vasone, atleta di livello assoluto che il presidente Michele Iacovelli è riuscito a tesserare: per lei subito un grande secondo posto di categoria in F35. [...]





